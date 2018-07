O processo de incorporação da Farmais finaliza, assim, o processo de aquisição da rede de varejo de produtos farmacêuticos Sant'ana, anunciada em fevereiro deste ano.

Os acionistas da empresa que dissentiram do processo de incorporação podem retirar-se da companhia com reembolso no valor de 4,53 reais por ação, segundo fato relevante.

O direito de recesso poderá ser exercido de 20 de setembro até o dia 19 de outubro.