Assembleia de MG votam todos os 14 projetos da pauta O temor da pressão das ruas fez com que os deputados estaduais de Minas Gerais trabalhassem em ritmo acelerado nesta quinta-feira. Apesar de o recesso na Assembleia Legislativa do Estado começar apenas no dia 18, os deputados estaduais votaram em reunião extraordinária todos os 14 projetos que estavam na pauta, incluindo o 4.086/13, que contém a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2014, aprovado em turno único com 16 emendas. "O pessoal estava com muito medo de que os manifestantes invadissem a Assembleia", afirmou um dos deputados presentes na reunião. Cerca de 6 mil manifestantes chegaram ao local no início da tarde, mas continuaram com a passeata logo depois - sem invadir o prédio.