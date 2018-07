Assembleia de rodoviários é adiada em São Luís

Ironicamente, o Secretário de Administração do sindicato, Isaías Castelo Branco, afirmou que o adiamento se deve a dificuldade de transporte encontrada pelos motoristas e cobradores para chegar à sede do STTREMA, localizada no centro histórico da capital maranhense.

Esta é a segunda vez que o sindicato alega dificuldade de transporte para arregimentar seus sócios. A primeira vez, foi na terça-feira, 27, primeiro dia da paralisação total, quando estava prevista uma caminha da pelo centro de São Luís. Na hora marcada apenas Castelo Branco e o Presidente do Sindicato, Gilson Coimbra, estavam no local e a manifestação acabou cancelada. Uma nova tentativa de realizar a assembleia está marcada para as 16h na sede do STTREMA.

Enquanto os motoristas e cobradores não se reúnem para decidir novos rumos para a greve, a multa estabelecida pela justiça do trabalho por não cumprir a determinação de colocar em circulação 70% da frota durante a greve continua crescendo e já chega perto do R$ 500 mil.