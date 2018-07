Assembleia de SP dará aval hoje para abertura de CPI O presidente da Assembleia paulista, Barros Munhoz (PSDB), vai autorizar hoje a instalação da CPI da Bancoop para investigar as denúncias sobre a cooperativa. O pedido foi apresentado em 2008, pelo deputado Samuel Moreira (PSDB). ''É uma prerrogativa do presidente autorizar a instalação e ele já confirmou que vai fazê-lo'', afirmou Moreira. Se for seguida a tradição na Casa, o próprio Moreira presidirá a comissão.