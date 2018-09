Assembleia de SP libera acesso a documentos antigos

De acordo com a Assembleia, o novo mecanismo de consulta vai facilitar o trabalho de pesquisadores, professores e estudantes ou qualquer pessoa interessada na história do Estado e dos municípios paulistas. Os documentos digitalizados se referem a funcionamento do Legislativo, urbanização, obras públicas, expansão da malha ferroviária e rodoviária, atividade econômica, educação e saúde, entre outros.

O documento mais antigo do acervo é um relatório de 1819 sobre o andamento das obras da estrada de Santos a São Paulo. Há também uma carta de Santos Dumont descrevendo seu voo com um balão dirigível em Paris e relatos sobre a busca por petróleo no Estado no final dos anos 1920. A digitalização dos papeis começou em 1998, numa parceria da Assembleia com a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp).