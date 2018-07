Assembleia de SP proíbe fumo em local coletivo fechado A Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de aprovar o Projeto de Lei de autoria do governador do Estado, José Serra (PSDB), que proíbe o fumo em ambientes coletivos fechados, públicos ou privados. O projeto nº 577/2008 recebeu 69 votos a favor e 18 contra. A lei seguirá para sanção do governador e entrará em vigor assim que for publicada no "Diário Oficial". Os deputados votam agora duas emendas à proposta.