Assembleia do MA rejeita impeachment de Roseana

O documento que justifica a rejeição do pedido foi baseado em parecer jurídico do presidente da Casa, Arnaldo Melo (PMDB), redigido após encontro com o pai da governadora, o senador José Sarney (PMDB-AP). "Seria pernicioso à consciência ético-jurídica deixar-se contaminar por interesses meramente político-partidários, no afã de fazer prevalecer uma insólita vontade de poder", destacou a Procuradoria. O grupo político de Roseana é maioria entre os 45 deputados estaduais.

Protocolado nesta quarta-feira, 15, por um grupo de advogados, o pedido destaca dois motivos para acusar Roseana de crime de responsabilidade. O documento responsabiliza a governadora do Maranhão pela superlotação das celas e pela suposta omissão do governo nas disputas de facções dentro dos presídios. Caso a denúncia tivesse sido aceita, a Assembleia teria 15 dias para analisar o pedido e instaurar uma comissão especial para apurar o caso, mesmo prazo dado à defesa da governadora.

Além do impeachment, o grupo pediu a suspensão dos direitos políticos de Roseana, o que a impossibilitaria, caso aceito, de concorrer a uma vaga ao Senado nas eleições desse ano. Esse ponto é, inclusive, citado no parecer da Procuradoria, como um dos motivos de rejeição do pedido. "Um instituto que se destina a operar a destituição constitucional de uma autoridade legitimamente investida pelo povo, além de inabilitá-lo, temporariamente, para o exercício de qualquer função pública, eletiva ou de nomeação, não pode ser utilizado de forma mecânica, sem qualquer ponderação dos interesses em jogo."

O pedido de impeachment foi motivado pelas violações e crimes cometidos no Complexo Penitenciário Pedrinhas, em São Luís, que registrou 62 homicídios desde 2013.