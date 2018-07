Assembleia do MT derruba veto de Maggi a lei antifumo Por unanimidade, os deputados estaduais de Mato Grosso presentes na sessão de hoje derrubaram o veto do governador Blairo Maggi (PR) ao projeto antifumo no Estado. O projeto de lei foi vetado no início do mês sob o argumento de ser inconstitucional. A assessoria do governador disse que o Executivo ainda "analisa que posição irá tomar".