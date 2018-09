Assembleia do RJ cria CPI da Região Serrana A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) criou um Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Região Serrana fluminense. Na primeira reunião, ocorrida hoje, a CPI encaminhou duas propostas para análise da Comissão de Constituição e Justiça: a redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para empresas que se instalarem nas cidades atingidas pelas chuvas e a liberação de recursos do orçamento da Alerj, a serem definidos, para os sete municípios que fazem parte da região.