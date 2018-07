Assembleia dos professores fecha Avenida Paulista A assembleia realizada pelos professores da rede estadual de ensino interditou totalmente a Avenida Paulista às 15h15 desta sexta-feira, na altura do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), no centro da cidade. Na reunião, a categoria pretende decidir quais serão os rumos da greve aprovada na sexta-feira.