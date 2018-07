Assembleia Legislativa da Bahia é esvaziada

A retirada dos grevistas começou por volta das 6 horas de hoje, com a saída das poucas mulheres que acompanhavam os militares. Os policiais em greve também já saíram, segundo a Secretaria, restando apenas os policiais que deverão ser presos durante cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela Justiça. Eles serão levados para a polícia do Exército.

De acordo com a Secretaria, nem todos os 10 policiais que deverão ser presos estão dentro da Assembleia. Agentes da Polícia Federal vão agora fazer uma revista dentro do prédio para garantir que nenhum grevista permaneça no local.