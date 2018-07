Formar a comissão era a principal parte de um acordo para superar meses de crise política entre o partido governista islâmico Ennahda e sua oposição secular.

Sob o acordo para acabar com o impasse, o governo da Tunísia deverá renunciar em breve e entregar o poder a um gabinete interino não-político que governará o país até a realização de novas eleições no fim do ano.

(Reportagem de Aziz El Yaakoubi)