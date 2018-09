Assentados são multados em R$ 3 mi no interior de SP

"Se o gado continuar pastando e pisoteando a área, ela não vai se recuperar. Há capim no local, os assentados alegam que o pasto está fraco nesta época do ano e, por isso, levam o gado para lá", afirmou o tenente Mauri Guarizi, comandante do primeiro pelotão da Polícia Ambiental no Pontal do Paranapanema.

O policial disse também que os acusados não têm condições de pagar a multa, e que a Coordenadoria de Biodiversidade de Recursos Naturais (CBRN), órgão do Ministério da Agricultura, vai arbitrar o valor. Os animais estão em assentamentos da região do Mirante do Paranapanema. "O gado só pode sair do local com autorização da Justiça", explicou Guarizi.

Segundo Clóvis Ribeiro da Silva, escrivão da delegacia de Mirante do Paranapanema, o gado pastava na reserva há mais de um ano. Uma pena alternativa pode ser aplicada aos acusados, completou. "Eles poderão fazer a reparação dos danos na reserva, mas isso não exclui a multa", disse.