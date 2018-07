Assentamentos do Incra lideram desmatamento no País Seis assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) encabeçam a lista do cem maiores desmatadores do País, de acordo com relação divulgada hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Outras duas áreas, também de assentamentos do órgão, aparecem no 40º e no 44º lugares. No total, as áreas do Incra teriam desmatado 228.208,649 hectares, todos em terras do Estado do Mato Grosso, onde os ambientalistas costumam culpar o governador Blairo Maggi (PR) pelas derrubadas da floresta. Ao todo, o Ibama aplicou multas de R$ 265.592.000,00 no Incra por "desmatar e danificar" áreas da Floresta Amazônica. Todos os desmatadores estão sendo alvo de ação civil, para a cobrança de multas, e ações criminais, propostas em conjunto pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo Ministério Público Federal (MPF). O Incra prometeu prestar ainda hoje esclarecimentos sobre as ações em que responde civil e criminalmente pelo desmatamento. Em sétimo lugar na lista dos maiores desflorestadores, feita pelo Ministério do Meio Ambiente, está o fazendeiro Leo Andrade Gomes, de Santa Maria das Barreiras, sul do Pará. Constam ainda da lista proprietários de terras do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre.