Assento com preço promocional pode ser divulgado A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que obriga as companhias aéreas a divulgar a quantidade de assentos com preços promocionais. De acordo com o texto aprovado, tanto o consumidor quanto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deverão ser informados sobre o número de assentos disponíveis em cada voo, o período de vendas, o preço da tarifa, o período de validade da promoção e demais regras tarifárias. O objetivo é disciplinar a oferta de bilhetes aéreos com tarifas promocionais e oferecer o máximo de informações ao usuário na publicidade. O projeto ainda precisa tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser enviado ao Senado.