Assessor de deputado deixa cargo após fraude da CNH O escândalo da venda de habilitações chegou à Assembléia Legislativa. O chefe de gabinete do deputado Campos Machado (PTB), Carlos Alberto de Carvalho Thadeo, o Professor Thadeo, pediu ontem exoneração do cargo que ocupava há mais de 20 anos. Ele aparece nas escutas intercedendo em favor de um funcionário da Ciretran de Ferraz, centro do esquema desarticulado na terça-feira. Trata-se de Marcus Vinícius Coelho, o Marcão, um dos 19 acusados de integrar a máfia. O assessor político também mantinha contatos periódicos com o empresário Nasser Abdel Hadi Ibrahim, apontado pelo Ministério Público Estadual como o responsável pela lavagem do dinheiro obtido pela máfia da CNH. Em diálogo interceptado em 26 de março deste ano, Nasser telefona para Thadeo para parabenizá-lo pela permanência de Marcão, funcionário da prefeitura de Ferraz cedido à Ciretran. "Meus parabéns! Inclusive, o prefeito tá muito feliz", diz Nasser. Segundo as escutas, Thadeo tinha consciência da situação da Ciretran de Ferraz: "É um ambiente apodrecido". Por fim, o assessor defende a permanência de Marcão: "O Marcão não é um cara milionário, é um trabalhador. Agora, porque o cara tá há 26 anos tem que ser removido como se fosse um objeto? Se o sujeito tá lá é porque tem capacidade e não faz melhor porque a chefia não cobra." Em outra conversa, Nasser e Marcão falam sobre suposta ''traição'' do delegado Juarez Campos, então chefe da polícia em Ferraz, ao deputado Campos Machado. Eles dizem que Thadeo ameaça ''aposentar'' Nasser (afastar dos negócios) porque ele não teria ajudado o deputado em uma ocasião. "O Thadeo pegou uma raiva dele (Juarez), porque ele ajudou o outro e não ajudou o Campos", diz Marcão. Em carta endereçada ao procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira, Campos Machado diz acreditar que seu nome ''tenha sido usado indevidamente'' e pede a ''completa apuração do eventual envolvimento'' de seu funcionário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.