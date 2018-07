Assessor do sindicato de motoristas é morto em SP Renato Souza de Oliveira, assessor político do sindicato dos motoristas e cobradores de São Paulo, foi morto na manhã de hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ele estava dentro de seu automóvel, no centro da cidade, por volta das 6h30, quando foi atacado por dois homens em uma moto. Ele teria levado pelo menos três tiros e acabou batendo o veículo em uma árvore. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, onde morreu.