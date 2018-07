Assessores de Obama e de Romney trocam acusações sobre empregos Consultores do presidente Barack Obama e do provável nomeado a candidato republicano, Mitt Romney, deram declarações no domingo a respeito da criação de empregos num debate que, após a publicação na sexta-feia de dados fracos do mercado de trabalho, promete ser um fator de decisão na eleição de novembro.