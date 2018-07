Assessores do papa encerram visita ao Rio

Tanto a missa, na manhã do dia 28, como a vigília, que começa na tarde do dia 27 e se estende até o dia seguinte, seriam promovidas na Base Aérea de Santa Cruz, na zona oeste, mas o governo federal pediu que fosse escolhido outro local, devido a problemas de logística e ao alto custo para tornar o local adequado à celebração, que deve atrair 2 milhões de fiéis.

A missa de abertura da Jornada será celebrada na praia de Copacabana no dia 23 (terça-feira), pelo arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta. O papa chegará ao Rio no dia 25, quando haverá uma cerimônia de acolhida, também em Copacabana. No dia 26, será promovida uma Via Sacra, no mesmo bairro. O papa fica no Rio até o dia 28, quando termina a Jornada da Juventude.