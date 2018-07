Assim caminha a humanidade

Esse resumo eu peguei emprestado do escritor Tony Horowitz. Ele escreveu algo semelhante no seu livro A Voyage Long and Strange: Rediscovering the New World (Henry Holt, 2008). Ainda não está em português, pelo jeito. Nada achei nos sites das livrarias brasileiras, ao menos. Mas poderia ser traduzido como Uma Viagem Longa e Estranha: A Redescoberta do Novo Mundo. É ótimo, diga-se de passagem. Acho que já escrevi algo a respeito.

Lembrei-me dessa sua versão da história humana no ponto de ônibus, semana passada, na Cardeal Arcoverde, em Pinheiros. Olhava para a loja Antiguidade Medieval, do outro lado da rua, de móveis usados. Aguardava a chegada do Butantã-USP. Costumo ter pequenas epifanias nesse momento do meu dia. Se alguém não sabe, a palavra epifania significa "uma súbita sensação de compreensão da essência ou do significado de algo", de acordo com a Wikipédia. Acho que esses meus "momentos" têm a ver com o bairro.

É que vim para São Paulo ? da Califórnia ? na segunda vez que vivi no Brasil, em 1979, e acabei morando em Pinheiros. Pegava o mesmo Butantã-USP. Apesar dos bares da Vila Madalena e das obras do metrô, o bairro mudou pouco de lá para cá. E, caramba, lá se vão 30 anos. Naquele tempo, o supermercado Pão de Açúcar da esquina da Teodoro Sampaio com a Mourato Coelho se chamava Jumbo, se não me engano. E havia menos prédios. Mas é que nem um amigo que deixou a barba crescer. Ainda tem a mesma cara.

Ali no ponto de ônibus, tentava recordar como começou meu vício em Facebook. Minha tese era a de que o Facebook se espalha pelo mundo tal como o homem. Sua vontade é fazer contato com os outros.

Se você não é chegado à internet, Facebook é uma rede social que permite trocar mensagens por escrito com "amigos" virtuais. Através dele mantenho contato com minha família na Califórnia, conhecidos no mundo todo (na China, inclusive) e colegas que trabalham nas 30 edições da revista National Geographic, tal como eu, em diversos pontos do globo. Cada um escreve, "faz posts", a respeito do seu cotidiano, em geral. Devo dedicar uma hora do dia para isso, hoje.

No início, dizia para minha mulher Luli que era uma questão profissional. Trabalho com mídia, afinal, e o Facebook ? FB para os íntimos ? é um dos grandes fenômenos da área. Reúne 250 milhões de usuários, algo assim. (Se fosse um país, seria a quinta maior população do mundo, creio). Luli não acreditou por muito tempo. Logo concluiu que era uma desculpa. Mas hoje até ela está no FB. Faz posts. Troca mensagens com amigos ao redor do planeta.

No ponto do ônibus, ainda, pergunto-me se a vontade de encontrar gente do mundo todo, esse andar da carruagem da humanidade, e o entusiasmo com o Facebook não são duas faces da mesma moeda. O que leva cada um a querer contar a quantas anda sua viagem pela Terra? "Será que é isso que me trouxe para o Brasil?", penso, enquanto subo, distraído, no ônibus.