''Assim como Susie, sou uma garota bem normal'' "Meu nome é Susie Salmon, como o peixe", diz a garota interpretada por Saoirse Ronan ao se apresentar aos espectadores no ínicio de Um olhar do Paraíso. "Meu nome é Saoirse, como nurse (Sãrsha, como nãrsha - enfermeira )", diz ao se apresentar ao Estado, brincando com seu sotaque irlandês e seu nome difícil de pronunciar até mesmo para seus conterrâneos. Apesar da pouca idade, 15 anos, Saoirse foi indicada para o Oscar ( atriz coadjuvante por Orgulho e Preconceito) e já dá entrevistas como quem faz isso há décadas.