Assinado termo para abrir CPI na Assembleia

AGÊNCIA ESTADO

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Barros Munhoz (PSDB), assinou ontem documento para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará denúncias da existência de um esquema de desvio de dinheiro da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop) para campanhas eleitorais do PT.

A comissão foi requerida em outubro de 2008 pelo deputado Samuel Moreira, líder do PSDB na Assembleia. A criação será oficializada a partir da publicação do documento assinado por Munhoz no Diário Oficial de hoje. Os líderes dos partidos terão então 15 dias para indicar seus representantes.

A chamada CPI da Bancoop será composta de acordo com o princípio da proporcionalidade. Pela tradição da Assembleia, o próprio proponente da CPI, Samuel Moreira, deve presidi-la. Só depois dessas definições será marcada a primeira reunião de trabalho do grupo.

Apesar de o caso Bancoop ter voltado ao noticiário nesta semana, a denúncia de desvio de dinheiro para campanha do PT chegou ao gabinete de Samuel Moreira em junho de 2008. Em outubro do mesmo ano, deputados do PSDB já haviam colhido 35 assinaturas, o suficiente para a instalação da CPI. O requerimento aguardava data para instalação na fila de comissões propostas na Assembleia.

Uma das primeiras providências dos tucanos depois de composta a CPI deve ser convocar o atual tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, que presidiu a Bancoop até fevereiro deste ano. Vaccari nega o envolvimento em irregularidades.

FAMÍLIAS

Em Brasília, o PSDB também se mobilizou para abrir frentes de investigação do caso. O senador Álvaro Dias (PR) apresentou requerimento para convidar o promotor José Carlos Blat, responsável pelas investigações do caso, a prestar depoimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Segundo Dias, a presença do promotor é "imprescindível diante da gravidade dos fatos e do itinerário delituoso percorrido por essa cooperativa, por intermédio de seus dirigentes, em operações que caracterizam flagrante desvio de dinheiro público".

O senador se referiu ao suposto "socorro" financeiro prestado à Bancoop por três fundos de pensão de empresas estatais. Por conta dessa operação, Dias encaminhou também requerimento ao Tribunal de Contas da União (TCU), solicitando uma auditoria nos fundo Previ (dos funcionários do Banco do Brasil), Funcef (da Caixa Econômica Federal) e Petros (da Petrobrás).

Álvaro Dias e outros senadores tucanos também discutiram a possibilidade de levar a Brasília representantes das famílias lesadas pela Bancoop, que não concluiu diversos empreendimentos imobiliários prometidos a seus associados. COLABOROU DANIEL BRAMATTI