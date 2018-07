Assista na TV

Star Wars – Episódio VII O Despertar da Força

Star Wars Episode Vii The Force Awekens. (Eua, 2015.) Dir. de Jj Abrams, com Daisy Ridley, John Boyega, Adam Drive, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Harrison Ford.

A ideia da Rede Telecine era homenagear Carrie Fisher, a amada princesa Leia, reprisando todos os seus filmes da saga intergaláctica. Assim, depois de O Despertar da Força, nesta noite, irão ao ar no sábado, 31, a partir das 10 h, em sequência, Guerra nas Estrelas, agora Episódio IV – Uma Nova Esperança, Episódio V – O Império Contra-Ataca e Episódio VI – O Retorno de Jedi. Vale ver ou rever todos esses filmes pelas múltiplas emoções que despertam, mas agora, neste momento, não há como não pensar na mãe de Carrie, Debbie Reynolds, que não resistiu à perda da filha e teve um AVC e morreu, um dia depois dela. Pode soar melodramático, mas que a Força esteja com as duas. Quanto aos filmes, Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi são os melhores de todos.

Telecine Pipoca, 22h. Reprise, colorido, 137 min.

Guardiões da Galáxia

Guardians Of The Galaxy. (Eua, 2015.) Dir. De James Gunn, Com Chris Pratt, Zoe Saldana.

O aventureiro Peter Quill e seus aliados, incluindo o guaxinim Rocky, compõem o bando de heróis mais improvável da galáxia. Grande diversão para encerrar o ano.

Telecine Action, 19h50. Reprise, colorido, 122 min.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Matheus Nachtergaele, Leandro Firmino Da Hora, Douglas Silva, Alice Braga.

O influente filme de Meirelles estará completando em 2017 – daqui a algumas horas – 15 anos. O tempo de uma revisão.

Canal Brasil, 2h. Reprise, colorido, 130 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

‘Uma Aventura LEGO’

Emmet, um brinquedo feito de bloquinhos, descobre que é a única esperança para salvar o mundo de um tirano. Conta com a participação de personagens icônicos feitos em LEGO, como Batman, Han Solo e Gandalf.

HBO Go, 2014, 100 min.

COMÉDIA

‘Virei um Gato’

Com ares de comédia dos anos 1990, Kevin Spacey se transforma em um gato falante após Christopher Walken lançar um feitiço.

NETFLIX, 2016, 86 min.

DRAMA

‘Amantes Eternos’

Acompanha o drama de dois vampiros, Eve e Adam, cansados da sociedade e com o relacionamento desgastado.

Telecine Play, 2013 ,118 min

Matheus Mans

DVD

Under The Dome – 1ª a 3ª temporadas.

Quatro Dvds. Paramount R$ 116,90

Adaptada de Stephen King, a série passou na TV aberta (Globo) como Prisão Invisível e na TNT como O Domo. Ao longo de três temporadas e 39 episódios, mostra pequena cidade que, de repente, do nada, é isolada pelo tal domo. O que está ocorrendo? Terror, fantasia.

Crianças

COMÉDIA

As Férias do Menino Nicolas

Criado por René Goscinny, o Petit Nicolas saltou das tiras para a tela em 2010. Esse é a sequência, com outro ator, porque Nicolas, afinal, cresceu.

HBO Family, 22h05. Colorido, 97 min.