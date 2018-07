Assista na TV

O Novíssimo Testamento

Le Tout Nouveau Testament. (Bélgica, 2014.) Dir. de Jaco Van Dormael, com Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve, Yolande Moreau, François Damiens.

Deus existe, mora em Bruxelas e é um cara rabugento que inferniza a vida da filha, uma garota de 10 anos. Ela se revolta, invade o computador do Pai Nosso e envia a toda a humanidade mensagens com a data de morte de cada pessoa. O resultado é o caos. Conseguirá o Senhor restabelecer a ordem? Conduzido do ponto de vista da filha, interpretada por Pili Groyne, o filme mostra como a garota redige o Novíssimo Testamento com a ajuda de... um mendigo! Iconoclasta, mas não propriamente demolidor – como seria o mesmo roteiro filmado no estilo do Monty Python –, o filme tem cenas ótimas, no limite do nonsense. Entram os novos profetas – um tem sonhos eróticos, a outra tem um braço falso. E, para arrematar, o mito Catherine Deneuve tem uma participação libertina, com o amante que faltou à Bela da Tarde.

Telecine Cult 22h. Reprise, colorido, 155 min.

Meu Tio Matou Um Cara

(Brasil, 2004.) Dir. de Jorge Furtado, com Lázaro Ramos, Deborah Secco, Darlan Cunha, Dira Paes.

Embora seu tio tenha confessado o crime do título, garoto está convencido de que é inocente. Difícil é provar, mas... Ótima comédia, e com elenco sensacional.

Canal Brasil 19h30. Reprise, colorido, 87 min.

O Vingador do Futuro

Total Recall. (Eua, 2012) Dir. de Len Wiseman, com Colin Farrell, Kaste Beckinsale.

No futuro, homem passa a desconfiar que suas memórias são implantadas. Legal, mas as versão de Paul Verhoeven, com Arnold Schwarzenegger, é muito melhor.

Sony 21h30. Reprise, colorido, 117 Min.

Streaming

INFANTIL

‘Meu monstro de estimação’

Um garoto encontra um ovo misterioso e leva para casa. Alguns dias depois, ele racha e se revela como sendo um filhote do monstro do Lago Ness.

HBO Go, 2007, 112 min.

DRAMA

‘Mãos de Pedra’

Com Robert de Niro, Mãos de Pedra acompanha a trajetória de um lutador de boxe que precisa enfrentar preconceitos para crescer na carreira.

Netflix, 2016, 111 Min.

DRAMA

‘Jane Procura Namorado’

Jane é uma jovem com síndrome de Asperger que tenta encontrar seu primeiro namorado. Para isso, ela irá contar com a ajuda de sua irmã mais velha.

Telecine Play, 2014, 101 min.

Matheus Mans

DVD

Missão Impossível – Coleção 5 Filmes

Lançamento Paramount R$ 80,99

Fãs de carteirinha não podem perder esse lançamento. Afinal, toda a série Missão Impossível, iniciada por Brian De Palma em 1996, é exemplar como ação. Vale (re)ver Tom Cruise, que também produz, em todas as suas cinco aventuras como Ethan Hunt.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito

Ou de como o diabólico Gru planeja roubar a Lua e precisa dos ‘amarelinhos’, os minions, para fazer funcionar o plano. Uma graça de animação da Illumination, que também produz ‘Sing’.

Telecine Fun 18h30. Reprise, colorido, 96 min.