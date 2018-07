Assista na TV

Sweeney Todd

(Eua, 2007). Dir. de Tim Burton, com Johnny Depp, Helena Bonham Carter.

Foram quase dez anos de espera até Tim Burton realizar sua versão do musical Sweeney Todd, peça mundialmente famosa de Stephen Sondheim. Também foi um projeto arriscado, porque se trata de um musical sombrio e sangrento. Pode-se até dizer depressivo. Afinal, trata-se da história do barbeiro injustamente preso, deixando abandonadas mulher e filha. Quando finalmente consegue deixar a prisão, descobre que a mulher enlouqueceu e a filha, já adolescente, vive sob a guarda do homem que destruiu seu casamento e agora quer se casar com a menina. A vingança é macabra: ele monta uma barbearia que, na verdade, encobre um esquema em que o freguês é morto e transformado em carne moída para os deliciosos pastéis feitos na padaria localizada no piso debaixo. Mais que um filme com outra figura bizarra, Burton consegue o equilíbrio perfeito entre uma história triste e seu perfeito narrador.

Warner, 23h20. Reprise, colorido, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Relatos Selvagens

Relatos Selvajes. (Argentina, 2014). Dir. de Damián Szifrón, com Dario Grandinetti, Rita Cortese, César Bordón

Seis histórias narram situações comuns, como uma viagem de avião ou uma festa de casamento. Mas algo faz com que a ira de alguém desperte de repente, sem avaliar as consequências.

Max, 17h55. Reprise, colorido, 122 min.

Minha Mãe É Uma Peça – O Filme

(Brasil, 2013). Dir. de André Pellenz, com Paulo Gustavo, Mariana Xavier.

Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, divorciada do marido, que a trocou por uma mais jovem. Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano.

Telecine Fun, 16h35. Reprise, colorido, 100 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE

‘Hand of God’

Um juiz corrupto passa por uma tragédia pessoal e, por isso, começa a acreditar que Deus está falando com ele. Assim, ele resolve mudar sua vida para fazer justiça com as próprias mãos. Atuações impecável de Ron Perlman.

Prime Video, 2014, 50 min.

SÉRIE

‘Juana Inés’

Retrata a vida de Juana Inés de la Cruz, escritora renomada, freira e figura política influente do México no século 17.

Netflix, 2016, 50 min.

SHOW

Nome do show nome do show show go

Nicolas Cage e Elijah Wood decidem roubar um cofre. No entanto, as coisas saem do controle. Diverte.

Telecine Play, 2016, 89 min.

Matheus Mans

DVD

UM BRINDE À VIDA

Elenco: Julie Depardieu Distribuição: Imovision

R$ 39,90

1960, três mulheres deportadas de Auschwitz, que não se viam desde a guerra, se reencontram numa praia na França. Nesses poucos dias, tudo é uma primeira vez para Helen, Rose, e Lili: a primeira refeição de verdade juntas, o primeiro sorvete, o primeiro mergulho.

Crianças

ANIMAÇÃO

Universidade Monstros

Como era a relação entre Mike e Sulley durante o tempo de Universidade Monstros, quando não eram exatamente amigos. O filme se passa anos antes de Monstros S.A.

Telecine Fun, 18h15. Reprise, colorido, 115 min.