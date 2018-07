Assista na TV

Filmes

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

Raiders Of The Lost Ark. (Eua, 1981) Dir. de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman.

O filme que resgatou o prazer das antigas matinês. O arqueólogo Indiana Jones precisa encontrar a Arca da Aliança, uma relíquia bíblica que contém os dez mandamentos. Como o portador do artefato se torna invencível, os nazistas também vão fazer de tudo para conquistar esse precioso objeto. Não faltam aventuras que envolvem cavernas e florestas. Spielberg contou com o belo roteiro de Lawrence Kasdan (que tentou depois a carreira de diretor), inspirado em ideia de George Lucas, e ainda com o carisma de Harrison Ford. Recheado de cenas clássicas (como a do bandido que insinua uma luta de espada e é abatido com um simples tiro), o longa teve outras três continuações, a maioria ainda com bom fôlego, que serão exibidas pelo canal em seguida. Uma boa oportunidade para curtir a verdadeira sessão da tarde.

Megapix, 15h40. Reprise, colorido, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Yves Saint-Laurent

(França, 2014). Dir. de Jalil Lespert, com Pierre Niney, Guillaume Gallienne.

Em 1957, aos 21 anos, Yves Saint-Laurent é chamado para cuidar do futuro da prestigiosa grife fundada por Christian Dior. Depois de seu primeiro desfile triunfal, ele conhece Pierre Bergé, que mudará sua carreira.

Telecine Cult, 20h. Reprise, colorido, 115 min.

Batman Vs. Superman: A Origem da Justiça

Batman V. Superman: Dawn Of Justice. (Eua, 2016). Dir. De Zack Snyder, Com Ben Affleck, Henry Cavill.

Dois anos depois da destruição de Metrópolis, a humanidade ainda tenta determinar o papel do Superman no mundo.

HBO, 19h15. Reprise, colorido, 151 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA ROMÂNTICA

Apenas Duas Noites

Dois jovens combinam de passar uma única noite juntos, para depois seguirem suas vidas. Uma nevasca, porém, faz com que eles fiquem juntos por mais tempo. Cheio de clichês, perfeito para passar um tempo sem preocupações.

Telecine Play, 2014, 84 min.

SUSPENSE

Linda Loucura

A sociedade de Miami fica em choque após o casamento de um herdeiro de rede hoteleira com uma stripper terminar em assassinato.

Netflix, 2015, 86 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Perdido em Marte

Matt Damon precisa sobreviver sozinho em Marte após se perder em uma missão no planeta vermelho.

Google Play, 2015, 141 min.

Matheus Mans

DVD

Marguerite

Direção: Xavier Giannoli. Distribuição: Flashtar/Focus R$ 39,90

Nos anos 1920, em Paris, Marguerite Dumont é uma mulher rica, apaixonada por música e ópera. Ela é muito desafinada, mas isso ninguém fala. Tudo se complica quando Marguerite põe na cabeça que vai cantar diante de um público de verdade na Ópera Nacional de Paris.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shaun, o Carneiro

Shaun tira uma folga com os outros animais, mas acaba mandando o fazendeiro para a cidade, onde perde a memória.

Telecine Premium, 11h25. Reprise, colorido, 100 min.