Assista na TV

Moulin Rouge – Amor em Vermelho

Moulin Rouge! (Eua, 2001). Dir. de Baz Luhrmann, com Ewan Mcgregor, Nicole Kidman, John Leguizamo.

Christian (McGregor) é um jovem escritor que possui um dom para a poesia e que enfrenta seu pai para poder se mudar para o bairro boêmio de Montmartre, em Paris. Lá, recebe o apoio do pintor Henri de Toulouse-Lautrec (Leguizamo), que o ajuda a participar da vida social e cultural do local. É o suficiente para Christian descobrir os devaneios da arte e do amor, especialmente depois de se apaixonar por Satine (Nicole), a mais bela dançarina do Moulin Rouge. Um deslumbramento de cores e sons criado pelo australiano Baz Luhrmann, que tem aqui sua verdadeira obra-prima. A colagem de canções famosas, a interação dos cenários nada realistas, tudo flui com naturalidade, pois, no amor, vale tudo. Nessa onda de revival do musical, provocada por La La Land, esse ocupa um lugar de grande destaque.

Telecine Touch, 16h35. Reprise, colorido, 150 min.

VEJA TAMBÉM

Bossa Nova

(Brasil, 2000). Dir. de Bruno Barreto, com Amy Irving, Antonio Fagundes.

Viúva há dois anos, a americana Mary Ann Simpson dá aulas de inglês no Rio. Ela vive afastada dos homens até conhecer Pedro Paulo, que se recupera de um casamento fracassado e logo se apaixona pela teacher.

Canal Brasil, 12h30. Reprise, colorido, 95 min.

Um Sonho de Liberdade

The Shawshank Redemption. (Eua, 1994). Dir. De Frank Darabont, Com Tim Robbins, Morgan Freeman.

Banqueiro cumpre prisão perpétua pelo assassinato da mulher e seu amante. Na prisão, conhece o preso que consegue coisas, começando amizade que irá além-muros.

TCM, 19h15. Reprise, colorido, 165 min.

Streaming

DRAMA

‘O Quarto de Jack’

Jack e sua mãe foram sequestrados e agora vivem em um quarto pequeno e sem janelas. Enquanto para a mãe ali é o fim de sua vida, para Jack é todo seu universo. Afinal, o garoto de 5 anos e que nunca saiu dali, acha que o quarto é tudo o que tem no mundo. Emociona.

Telecine Play, 2016, 117 min.

INFANTIL

‘Os Goonies’

Um grupo de garotos encontra um mapa e, com ele, resolve ir atrás de um misterioso tesouro. Clássico dos anos 1980.

Google Play, 1985, 113 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

‘iBoy’

Fragmentos de um celular se instalam no cérebro de um garoto, que começa a controlar aparelhos eletrônicos.

Netflix, 2017, 90 min

Matheus Mans

DVD

Fogo No Mar. Direção: Gianfranco Rosi. Distribuição: Imovision R$ 36,90

Documentário sobre a rotina na ilha de Lampedusa, no sul da Itália. O local se tornou pioneiro na crise imigratória europeia, e virou manchete mundial nos últimos anos ao se tornar o primeiro porto de escala para centenas de milhares de imigrantes.

Crianças

COMÉDIA

Os 101 Dálmatas

Os cães de Anita e Roger têm filhotes, que se tornam o objeto de desejo da chefe de Anita, Cruella De Vil, que quer um casaco de pele deles. Glenn Close adorável como vilã.

Telecine Fun, 16h. Reprise, colorido, 115 min.