Assista na TV

Gangues de Nova York

Gangs Of New York. (Eua, 2002). Dir. de Martin Scorsese, com Leonardo Dicaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz.

Martin Scorsese esperou mais de 20 anos para realizar Gangues de Nova

York e só conseguiu depois que trocou de produtora, Barbara De Fina, que também era sua mulher. Se realizou o sonho, o diretor, por outro lado, teve de enfrentar parte da crítica, que considerou o filme grandiloquente. O longa é ambientado em 1840, quando criminosos disputam o controle das atividades ilícitas. Até que surge um jovem (DiCaprio) disposto a se vingar do assassinato do pai, que controlava o submundo ilegal da cidade. Ele acaba se tornando homem de confiança do bandido (Day-Lewis) e até se apaixona pela bela mulher que integra um grupo rival. Scorsese acredita que a violência americana, tão bem retratada em seus filmes, começou nas ruas. Um movimento crescente que culmina com o atentado às torres gêmeas, em 2001. Mas esse fim não convenceu a crítica.

Paramount, 13h25. Reprise, colorido, 167 min.

VEJA TAMBÉM

A Música Segundo Tom Jobim (Brasil, 2012). Dir. De Nelson Pereira Dos Santos, Dora Jobim

Maravilhoso documentário sobre o grande maestro. Mas, ao contrário de depoimentos sobre sua vida e trabalho, o filme mostra apresentações de suas melhores canções. E a obra diz tudo sobre o gênio Jobim.

Paramount, 20h25. Reprise, colorido, 90 min.

A Força do Destino

An Officer And A Gentleman. (Eua, 1982). Dir. De Taylor Hackford, Com Richard Gere, Debra Winger.

Jovem entra para a escola de candidatos a oficiais da Marinha. Nas primeiras semanas, aprende a importância da disciplina e se apaixona por moradora da cidade.

TCM, 11h45. Reprise, colorido, 130 min.

Streaming

DRAMA

‘Sonhos Imperiais’

Um jovem pai sai da prisão determinado a cuidar de seu filho e se tornar escritor. No entanto, a pobreza, o crime e o sistema ameaçam seus planos. Com John Boyega, de Star Wars.

Netflix, 2014, 97 min.

COMÉDIA

‘Dreamland’

O sonho de Monty é abrir um piano bar. No entanto, sua vida não engrena: é pianista em um restaurante e passa por problemas com a namorada. No meio do caminho, porém, conhece uma mulher mais velha com quem começa a se relacionar.

Telecine Play, 2016, 89 min.

NACIONAL

‘O Filho Eterno’

Mostra os desafios de um casal com um filho portador de Síndrome de Down. Emociona.

Looke, 2016, 87 min.

Matheus Mans

DVD

OS DEUSES MALDITOS

Direção: Luchino Visconti. Distribuição: Versátil.

R$ 39,90

Alemanha, 1933. A ascensão do nazismo é analisado pela óptica de uma aristocrática família, que se digladia internamente na luta pelo poder, assassinando uns aos outros sem hesitação para alcançar seus objetivos. Um dos grandes filmes de Luchino Visconti.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Garota de 11 anos enfrenta mudanças importantes quando os pais decidem deixar a sua cidade natal. Dentro do cérebro dela, convivem várias emoções como Alegria, Medo, Raiva.

Telecine Pipoca, 20h10. Reprise, colorido, 110 mim.