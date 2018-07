Assista na TV

Os Imperdoáveis

Unforgiven. (Eua, 1992.) Dir. e interpretação de Clint Eastwood, com Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Frances Fischer.

O grande Clint e seu mais belo western. Uma fábula sobre moralidade e hipocrisia no Velho Oeste, contando a história de pistoleiro que rompe a aposentadoria e pega em armas novamente, um pouco porque precisa de dinheiro, mas também e principalmente porque lhe repugna o homem que é contratado para caçar – ele abusou de uma prostituta e terminou por desfigurá-la. O mais estranho desse raro filme é que, sendo muito violento, alterna cenas de uma brutalidade de cortar o fôlego com um olhar elegíaco sobre as paisagens de um Oeste que não é mais o da lenda e já foi degradado pela moralidade. Vencedor de quatro Oscars – filme, direção, ator coadjuvante (Gene Hackman) e montagem. O que pouca gente sabe é que, em 2013, um remake foi feito, no Japão, como filme de sabre.

TCM, 17h15. Reprise, colorido, 127 min.

VEJA TAMBÉM

RoboCop

Robocop. (Eua, 2014.) Dir. de José Padilha, com Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Abbie Cornish.

Mesmo não sendo tão bom quanto o original de Paul Verhoeven, de 1987, o RoboCop de José Padilha se enquadra no tema da segurança que obceca o diretor.

FX, 22h30. Reprise, colorido, 108 min.

Dick Tracy

Dick Tracy. (Eua, 1986.) Dir. e interpretação de Warren Beatty, com Madonna, Al Pacino, Glenne Headly.

A adaptação do herói de Chester Gould por Warren Beatty tem os figurinos brilhantes de Milena Canonero e Madonna cantando Sooner or Later, que ganhou o Oscar.

Telecine Cult, 11h. Reprodução, colorido, 104 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

‘Anomalisa’

Voltada para adultos, esta animação de Charlie Kaufman mostra a tediosa vida de um homem que, mesmo sendo palestrante motivacional, não consegue se relacionar com ninguém ao seu redor.

Telecine Play, 2015, 87 min.

SUSPENSE

‘Água Negra’

Em meio a uma batalha pela custódia de sua filha, uma mulher começa a ouvir estranhos barulhos em seu apartamento. Com Jennifer Connelly e Tim Roth.

Netflix, 2005, 104 min.

COMÉDIA

‘Intocáveis’

Mostra a tocante relação entre um imigrante senegalês e um deficiente físico. Filme recente, mas que já se tornou clássico.

Megapix Play, 2012, 111 min.

Matheus Mans

DVD

A Arte de Jean Renoir, 4 filmes. 2 discos.

Versátil. R$ 36,83

Em 12 de fevereiro foram 38 anos da morte do filho do pintor impressionista Auguste Renoir. Grande cineasta, Jean ganha caixa da Versátil com quatro filmes, dos quais os melhores são A Besta Humana, adaptado de Émile Zola, e O Rio Sagrado, que influenciou Satyajit Ray.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar

Um urso domesticado, sem nenhum instinto de sobrevivência, é convencido a sair de casa pelo amigo alce. A partir daí, salve-se quem puder.

HBO Family, 18h30. Reprise, colorido, 86 min. Na sequência, 20h, passa o 4.