Assista na TV

Beijei Uma Garota

Toute Première Fois. (França, 2014.) Dir. de Noémie Saglio e Maxime Govare, com Pio Marmaï, Lannick Gotry, Adriana Gradzei.

Homossexual convicto, após uma noite de bebedeira, acorda na cama com uma garota. Ele tenta voltar para o companheiro de uma década, mas gostou da coisa e... Numa época em que, volta e meia, ressurge o tema da ‘cura gay’, a dupla Noémie/Govare faz humor em cima do tema. O filme revela capacidade de observação e beneficia-se enormemente do carisma do ator Pio Marmaï, que veio apresentar o filme no Brasil, no Festival Varilux do ano passado. Em pauta, também está a (in)correção política e, nesse sentido, o desfecho é muito bom, porque marca a vingança do amante rejeitado. Embora pareça aceitar numa boa o que está ocorrendo, ele... Veja e, se possível, compare com Minha Mãe É Uma Peça 2, em que Dona Hermínia surta ao descobrir que o filho, gay de carteirinha, virou... bissexual.

Telecine Cult, 10h50. Reprise, colorido, 90 min.

Walt nos Bastidores de Mary Poppins

Saving Mr. Banks. (Eua, 2013.) Dir. de John L. Hancock, com Tom Hanks, Emma Thompson.

Os bastidores do cultuado Mary Poppins. O produtor Walt Disney e a escritora P.L. Travers brigaram o tempo todo, cada um tentando impor seu ponto de vista.

Telecine Pipoca, 11h20. Reprise, colorido, 126 min.

Mate-me Por Favor

(Brasil, 2015.) Dir. de Anita Rocha da Silveira, com Valentina Herszage, Dora Freind, Laryssa Ayres.

Rotina de amigas na região da Barra, no Rio, é alterada por assassinatos. Quem está matando, e por quê? Um retrato muito interessante da juventude atual.

Telecine Cult, 20h. Reprise, colorido, 105 min.

REALITY SHOW

‘Ultimate Beastmaster’

Competição criada por Sylvester Stallone para a Netflix, Ultimate Beastmaster acompanha a disputa brutal entre atletas brasileiros e de outros cinco países. Bom para passar o tempo.

Netflix, 2017, 50 min.

AÇÃO

‘Assalto ao Poder’

Quando um banco é assaltado, as evidências apontam para o dono e seus sócios. No entanto, quando os crimes continuam, é descoberta uma conspiração.

Telecine Play, 2016, 105 min.

HERÓIS

‘Esquadrão Suicida’

Vencedor de Melhor Maquiagem e Cabelo no Oscar 2017, Esquadrão Suicida acompanha um grupo de vilões que precisa salvar o mundo.

Google Play, 2016, 122 min.

Matheus Mans

DVD

A ASSASSINA

Taiwan, 2016. Direção de Hou Hsiao Hsien Imovision

R$ 39,90

Um dos mais belos filmes de artes marciais de todos os tempos, sobre assassina que falha numa missão e, para se redimir, tem de matar o primo, por quem é apaixonada. Não parece muito, mas é um monumento de cinema do cineasta chinês Hou Hsiao-hsien.

AÇÃO

O Último Desafio

Na linha do clássico Onde Começa o Inferno, de Howard Haweks, o xerife Schwarzenegger precisa de ajuda para enfrentar criminoso. Rodrigo Santoro vem em seu socorro.

Telecine Action, 20h05. Colorido, 107 min.