Assista na TV

O Palhaço

(Brasil, 2011.) Dir. e Interpretação de Selton Mello, com Paulo José, Larissa Manoela, Moacyr Franco, Teuda Bara.

Após um começo promissor com Feliz Natal, o ator Selton Mello – que havia dado cara à produção brasileira da chamada Retomada, por meio de numerosos filmes – estabeleceu-se como diretor de prestígio com esse drama ambientado no mundo do circo. Nada de ‘o maior espetáculo da Terra’. Talvez o menor. O próprio Selton, como Pangaré, forma dupla com o pai, Paulo José/Puro Sangue. Mas Pangaré não está feliz no picadeiro e, desse jeito, como poderá levar alegria ao público? Ele chega a pensar em desistir do circo, e isso afeta a todos ao seu redor. Talvez não tenha sido exatamente isso que ocorreu, mas há uma discussão sobre identidade nesse filme. Quem é Pangaré? Qual o seu lugar no mundo? São questões que ressurgem na versão brasileira de Sessão de Terapia, que Selton criou na TV. Psicanaliticamente, ele se nutre da própria experiência.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 90 min.

Prometo Um Dia Deixar essa Cidade

(Brasil, 2014.) Dir. de Daniel Aragão, com Bianca Joy, Zécarlos Machado, Sérgio Marone.

Bianca foi melhor atriz no Festival do Rio por seu papel como ex-drogada que se relaciona mal com o pai, um político em busca de reeleição.

Telecine Cult, 19h. Reprise, colorido, 90 min.

Jean Charles

(Brasil, 2009). Dir. de Henrique Goldman, com Selton Mello, Vanessa Giácomo, Daniel De Oliveira, Sidney Magal.

Selton Mello, agora como ator, faz brasileiro morto pela polícia, em Londres, durante perseguição a terrorista. Se há uma coisa que o cinema brasileiro aprendeu é fazer biografia.

Telecine Fun, 20h20. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

DRAMA

‘Viva’

Jesus é maquiador de um grupo de drag queens em Havana, mas sonha em se apresentar no palco. Quando consegue, seu pai ressurge e inicia um grave conflito familiar.

Itunes, 2016, 99 min.

SÉRIE

‘Punho de Ferro’

Quinze anos após ser dado como morto, Danny Rand ressurge com a força do Punho de Ferro. Com isso, ele espera recuperar todo o seu passado.

Netflix, 2017, 50 min.

AVENTURA

‘O Hobbit: a desolação de Smaug’

Segundo capítulo de Bilbo Bolseiro na busca pelos tesouros protegidos pelo dragão Smaug. Diverte, apesar de não ser tão bom quanto O Senhor dos Anéis.

Telecine Play, 2013, 155 min.

Matheus Mans

DVD

HONRA E LEALDADE. Itália, 2016. Dir. de Alessandro Pepe Califórnia R$ 39,90

Elogiado drama sobre a 2ª Grande Guerra, vista pelo ângulo de um jovem soldado que se desilude com o nazismo e vive um conflito interno. Se desertar, estará se condenando, e à sua família. O próprio diretor compôs a trilha, com mais de 20 diferentes temas.

Crianças

INFANTOJUVENIL

O Segredo dos Diamantes

Para tentar salvar a vida do pai, garoto convoca amigos para uma aventura. Juntos, tentam encontrar o tesouro do título no interior de Minas. O diretor Helvécio Ratton acerta a mão.

Telecine Fun, 20h20. Colorido, 93 min.