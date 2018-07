Assista na TV

X-Men: Apocalipse

X-Men: Apocalypse. (Eua, 2016.) Dir. De Bryan Singer, Com James Mcavoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult.

No retorno às origens de X-Men, com James McAvoy e Michael Fassbender interpretando os jovens Professor X e Magneto, Apocalipse narra um momento crucial da saga, quando, do Antigo Egito, emerge o primeiro mutante. En Sabar Nur, o Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, representa, ao mesmo tempo, as forças criativa e destrutiva do universo. Será preciso juntar todas as forças dos X-Men para fazer frente ao seu poder de dominação. Preste atenção na Fera/Hank McCoy. É o mutante de pele azul, com pés preênseis e força sobre-humana. O ator que faz o papel é o britânico Nicholas Hoult e, nesta sexta, ele também estará em Sand Castle, Castelo de Areia, o telefilme que o brasileiro Fernando Coimbra fez na Netflix, sobre a Guerra no Iraque. Castelo é mais forte, reflexivo, mas X-Men não nega fogo e é boa diversão.

Telecine Premium, 20h20. Reprise, colorido, 144 min.

O Pai da Noiva

Father Of The Bride. (Eua, 1991.) Dir. De Charles Shyer, Com Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams, Martin Short.

Remake da comédia de Vincente Minnelli, de 1951. Papai entra em crise porque sua princesinha vai se casar. Às 23h55, o mesmo canal exibe o 2 – sobre o netinho, claro.

Telecine Fun, 12h45. Reprise, colorido, 105 min.

Splash – Uma Sereia em Minha Vida

Splash. (Eua, 1984.) Dir. De Ron Howard, Com Daryl Hannah, Tom Hanks.

O jovem Tom Hanks apaixona-se pela sereia Daryl Hannah. O filme de cabeceira de Ísis Valverde. Ótima comédia, grande diversão.

Telecine Cult, 19h55. Reprise, colorido, 111 min.

DVD

LOUCAS DE ALEGRIA

Itália, 2016. Dir. de Paolo Virzi. Imovision. R$ 39,90

Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti fogem do hospital psiquiátrico e caem na estrada para uma louca aventura. O italiano Virzi, depois de Capital Humano, assina outro grande filme, agora uma espécie de versão revista do cultuado Thelma & Louise, sem aquele final.

Crianças

INFANTIL

Alvin e os Esquilos – Na Estrada

Alvin, Simon e Theodore tentam impedir que Dave se case. Para isso, unem-se ao filho da noiva numa viagem desastrada. No final, tudo pela família.

Telecine Premium, 14h45. Col., 100 min.