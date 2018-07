Assista na TV

O Sorriso de Mona Lisa

Mona Lisa Smile. (Eua, 2003.) Dir. de Mike Newell, com Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal

Entrevistada pelo repórter, sobre o filme que fracassou na bilheteria, Julia Roberts terminou por revelar que isso não tem a menor importância e O Sorriso de Mona Lisa é um de seus filmes preferidos. Ela faz professora que, numa escola tradicional, nos anos 1950, tenta ensinar a garotas ricas e casadoiras muito mais do que serem boas esposas. Mike Newell fez filmes tão diferentes, no tom e no gênero, quanto Quatro Casamentos e Um Funeral e Harry Potter e o Cálice de Fogo, que foram grandes sucessos. Mas seus melhores filmes são os mais independentes – Um Sonho de Primavera e esse, que viajam na sensibilidade feminina. Há algo de Sociedade dos Poetas Mortos, mas principalmente de Longe do Paraíso, a obra-prima de Todd Haynes, nessa maneira de olhar a sociedade que vive de aparência. E não apenas Julia – as garotas são todas ótimas.

HBO Family, 21h5. Reprise, colorido, 119 min.

Uma Viagem para a Itália

Trip To Italy. (Inglaterra|, 2014.). Dir. de Michael Winterbottom, com Steve Coogan E Rob Brydon.

Nada a ver com o clássico Viagem à Itália, de Roberto Rossellini. Aqui, se trata de uma viagem gastronômica pelo país. Mas é Michael Winterbottom, e isso já faz uma diferença e tanto.

Telecine Cult, 15h10. Reprise, colorido, 108 min.

Creed – Nascido Para Lutar

Creed. (Eua, 2015.) Dir. de Ryan Coogler, com Sylvester Stallone, Phylicia Rashad.

Já aposentado e amargurado, Rocky Balboa (Stallone) volta ao universo do boxe para treinar o novato Adonis Creed (Jordan), filho do antigo rival que morreu no ringue.

HBO, 12h30. Reprise, colorido, 133 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

‘Minha Vida de Abobrinha’

Concorrente no Oscar 2017, esta animação acompanha a vida de um garoto órfão que precisa se acostumar com a vida do orfanato. Emociona.

Google Play, 2016, 65 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

‘A Nona Vida de Louis Drax’

Quando uma queda deixa o atrapalhado Louis em coma, um médico suspeita que haja outras forças em ação.

Netflix, 2016, 107 min.

BIOGRAFIA

‘Snowden’

História do agente de segurança que divulgou informações sigilosos do governo dos EUA. Com direção de Oliver Stone, o filme ainda tem no elenco Joseph Gordon-Levitt e Shailene Woodley.

Itunes, 2016, 138 min

Matheus Mans

DVD

Moana, Um Mar De Aventuras. EUA, 2016. Lançamento Disney. R$ 49,90

Vencedora do Oscar de animação, essa bela aventura da dupla John Musker/Ron Clemens conta a história de uma princesa da Polinésia que sonha com o mar de aventuras do título. Uma heroína empoderada. E Dwayne Johnson como modelo para seu escudeiro.

Crianças

FANTASIA

Meu Monstro de Estimação

Garoto encontra ovo incomum que, ao ser chocado, revela criatura mitológica. Ele tenta manter o segredo, mas fica cada vez mais difícil.

HBO Family, 20h. Reprise, colorido, 112 min.