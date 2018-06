Assista na TV

Filmes

Amor, Sublime Amor

West Side Story. (EUA, 1961). Dir. de Robert Wise e Jerome Robbins, com Natalie Wood, Richard Beymer.

Versão moderna de Romeu e Julieta, metáfora sobre a ameaça que os imigrantes significam a um país rico, a eterna briga pela conquista do território – West Side Story ainda provoca leituras diversas, mas em um detalhe todos são unânimes: trata-se do musical que revolucionou a Broadway. No cinema, ganhou a direção de Robert Wise que, esperto, manteve a equipe principal dos palcos, como a música de Leonard Bernstein, as letras de Stephen Sondheim e, principalmente, a atlética e maravilhosa coreografia de Jerome Robbins, ainda uma das mais complexas. Trata-se da história de uma guerra de gangues nos subúrbios da Nova York dos anos 1950, quando os Jets (os nascidos americanos) e os Sharks (imigrantes porto-riquenhos) lutam pelo domínio do bairro. Em meio a tanta incompreensão, Tony se apaixona por Maria, da gangue rival. Estupendo.

Telecine Cult, 11h55. Reprise, colorido, 165 min.

Os Doces Bárbaros

(Brasil, 1977). Dir. de Jom Tob Azulay, com Maria Bethânia, Gal Costa.

O documentário registra a comemoração dos dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, que formaram o grupo intitulado Doces Bárbaros.

Canal Brasil, 15h35. Reprise, colorido, 100 min.

Pra Frente, Brasil

(Brasil, 1982). Dir. de Roberto Farias, como Reginaldo Farias, Carlos Zara.

Um pacato cidadão de classe média é confundido com um ativista político, preso e torturado por agentes federais durante a euforia do milagre econômico brasileiro e da Copa do Mundo de 1970.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 105 min.

Streaming

SÉRIE

13 Reasons Why

A segunda temporada da polêmica série de 2017 volta para mostrar o impacto da morte de Hannah. Deve agradar apenas a públicos específicos, mas vale conferir.

Netflix, 2018, 57 min.

DRAMA

Três Anúncios para um Crime

Um dos favoritos do Oscar 2018, Três Anúncios é um interessante relato social de uma mãe que busca vingança pela morte da filha. Oscar para Frances McDormand.

NOW, 2018, 115 min.

COMÉDIA

A Grande Beleza

Mistura de comédia e drama, A Grande Beleza mostra uma história de decadência e amor perdido à la Fellini. Agrada.

Mubi, 2013, 141 min.

DVD

A FORMA DA ÁGUA

Dir.: Guillermo Del Toro

No laboratório secreto de segurança máxima onde trabalha, a solitária Elisa está presa em uma vida de isolamento. A sua vida muda para sempre quando ela e sua colega de trabalho Zelda descobrem um experimento confidencial. Vencedor do Oscar de melhor filme.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Ursinho Pooh

Enquanto Pooh quer um pouco de mel e Ió precisa de um novo rabinho, Corujão envia toda a turma para tentar salvar Christopher Robin de um bandido imaginário.

Telecine Fun, 13h55. Reprise, colorido, 75 min.

