Assistência nos canaviais

"Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde do Trabalhador - Instrumentos para coleta de dados direcionados aos exames ocupacionais da NR 7 e à exposição aos agentes ambientais." Esse nome comprido é do livro lançado pela enfermeira Márcia Vilma G. Moraes, que há 12 anos trabalha na área de medicina do trabalho em um grupo sucroalcooleiro paulista. Segundo Márcia, seu livro é um guia que orienta como cuidar do doente no ambiente de trabalho. "Todos os enfermeiros precisam desse procedimento. Só com práticas preliminares, imagine quanto diminui a fila de atendimento do médico, quantas horas de trabalho se ganham apenas por prevenirmos doenças dos trabalhadores dos canaviais." Para enfermeiros Seu livro é para enfermeiros e médicos diagnosticarem moléstias que o próprio paciente não percebe - a hipertensão é a mais freqüente. "Cortar cana não provoca hipertensão, mas o hipertenso que não se cuida não pode cortar cana." Difícil achá-la no ambulatório. Prefere dialogar com os funcionários nos canaviais e no chão das duas fábricas de açúcar e de álcool. Acompanhada da equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem, tira pressão arterial, mede massa corporal, e, com as fichas da turma nas mãos, encaminha para os exames periódicos os funcionários convocados pelo serviço médico das usinas. Tudo começa com a ginástica laboral e alongamento diários. "Isso derruba casos de tendinite e coluna." Nos últimos seis anos, com a introdução do soro reidratante na dieta, os casos anuais de cãimbra caíram de 37 para 4. No canavial, Márcia pede para estenderem os braços e fecharem os olhos. "Se penderem para um lado ou outro, é labirintite ou algum problema neurológico e não devem trabalhar em alturas." O livro pode ser adquirido no site www.editoraerica.com.br; e-mail da autora: marcia@canaverde.com.br.