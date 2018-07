Associação cria menina virtual para achar pedófilos

Sweetie esteve disponível na internet durante dez semanas e recebeu o contato de mais de 20 mil homens, mas apenas 5% deles puderam ser identificados. O processo foi realizado por meio de dicas sobre dados pessoais fornecidos por estes abusadores, além da fisionomia exposta na webcam. Foram encontrados nomes, telefones e endereços, bem como perfis em redes sociais.

Sweetie foi criada através do estudo de movimentos, expressão e voz de crianças reais e foram utilizadas técnicas de animação avançadas para reproduzir uma criança na tela. De acordo com os pesquisadores, não é possível distingui-la de uma criança de verdade. Para dar mais realidade à ação, um pesquisador conversava através da voz de Sweetie. Enquanto isso, um outro membro da equipe usava técnicas de pesquisa básicas para encontrar mais informações sobre o abusador.

As discussões sobre o assunto apontam que a pesquisa com a criança virtual possivelmente não poderá ser usada para incriminar os pedófilos, já que a vítima não é real. Mas ela prova como é fácil identificar milhares de pedófilos ao redor do planeta: só nos Estados Unidos, foram 254 homens identificados. Apesar de haver 750 mil pedófilos virtuais de acordo com as estimativas da associação, existem apenas seis casos de prisão no mundo.