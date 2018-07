Associação culpa autoridades por acidente com bonde A Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (Amast), no Rio de Janeiro, afirmou que o acidente com o bonde do bairro "não é uma fatalidade, mas uma tragédia anunciada". Em uma carta aberta divulgada hoje em seu site, a Amast aponta que o acidente de ontem, que resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras 57 feridas, ocorreu devido à negligência na manutenção dos veículos.