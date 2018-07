Associação de aço da China diz que apóia supercargueiros da Vale

"Este é um assunto para autoridades de transporte, mas as empresas chinesas esperam que os preços do minério de ferro caiam e que os custos de transporte diminuam. Se isso ocorrer, eu apoio", disse Zhang Changfu, secretário geral da entidade.

A Vale construiu os Valemax para diminuir o custo do frete para a China, o maior importador do mundo de minério de ferro, e competir melhor com as australianas BHP Billiton e Rio Tinto.

No entanto, os supercargueiros encontraram a grande resistência dos influentes donos de navios chineses, que temem que a mineradora use a frota para monopolizar o transporte e o mercado de minério de ferro à custa da China.

(Por Coco Li e David Stanway)