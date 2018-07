Associação de caracu completa 30 anos

Dia 8 de abril, na Casa do Caracu (dentro do Parque de Exposições Ney Braga), será realizado um happy hour para convidados de todos os setores da cadeia produtiva, a partir das 18h, com a proposta de questionar como alcançar um patamar de qualidade de carne que seja mais bem remunerado.

Julgamentos. Dia 9 de abril (sexta-feira) haverá julgamento da raça com a presença de 150 animais em pista, a partir das 9 h e, encerrando a participação da raça em Londrina, dia 10 de abril (sábado), haverá o Leilão 30 Anos ABCC - Touros, Matrizes e Cruzamento Industrial, às 20 h, no recinto Horácio Sabino Coimbra.

A realização é da Associação Brasileira de Criadores de Gado Caracu e Rural Business Leilões. Haverá transmissão ao vivo pelo Agro Canal.