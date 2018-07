Associação de moradores protesta por jovens mortos por policiais no Rio

Rio, 5/12/2015 - Organizações da sociedade civil, parentes e amigos dos cinco jovens entre 16 e 25 anos mortos a tiros por policiais militares no sábado passado (28) em Costa Barros, na zona norte do Rio, se reuniram na manhã deste sábado, 5, para protestar contra o episódio. A manifestação começou no Parque Madureira, área de lazer carioca, onde os amigos tinham ido fazer um passeio no dia do crime. Na volta o Palio onde estavam foi atingido por 63 tiros.

O ato de paz organizado pela Associação de Moradores do Morro da Lagartixa, onde moravam os rapazes assassinados, terá uma carreata até o local do crime. A entidade cobra o apoio do governo do Estado do Rio às famílias das vítimas. "O governador (Luiz Fernando) Pezão até agora não deu nem apoio psicológico às famílias. A comunidade está cansada de tanta morte "sem querer", dos policiais atirarem sem perguntar", disse o vice-presidente da associação, Aluizio Brandão.

A mãe de Cleiton, Monica Aparecida Santana, fez um desabafo. "Senhor governador, deixe de ser covarde. Eu não estou pedindo nada, só a sua presença", disse.

"Nossa esperança é que a morte dos nossos filhos não seja em vão, que outros pais não passem por isso", disse Carlos Henrique do Carmo Souza, pai de Carlos, o Carlinho.

O caso resultou na prisão de quatro policiais militares. Segundo testemunhas os policiais, que haviam atendido a um chamado sobre roubo de cargas, dispararam contra os jovens, antes mesmo de qualquer abordagem.

A versão dos policiais é que havia um tiroteio entre traficantes no local e que um dos jovens pôs o corpo para fora do carro e atirou contra os PMs. A perícia não foi confirmou essa versão. Quatro dos policiais militares foram presos em flagrante por homicídio doloso (com intenção de matar) e quatro por fraude processual. Ontem integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a violência policial foram ao Batalhão Especial Prisional, em Niterói, no Grande Rio, para ouvir os PMs acusados da chacina.

Fundador da ONG Rio de Paz, Antonio Carlos Costa cobrou que o Estado indenize as famílias e também a reforma da Polícia Militar. "É uma polícia que mata muito e morre muito. Vítima e algoz ao mesmo tempo. Estão enviando rapazes recém saídos da Academia para que, com uma pistola na mão, deem conta de um cenário de exclusão", criticou Costa.