Associação de supermercados lança guia para ter loja verde

Para auxiliar no dia a dia de diretores e gerentes, a obra traz exemplos já implantados em supermercados de redes como Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar e lojas da Leroy Merlin, além de outras redes menos conhecidas.

O guia aborda a questão de oferecer frios pré-fatiados aos clientes. "Veja se pode inserir novas atitudes nessa seção. Procure substituir o isopor por bandejas de papelão. Busque embalagens alternativas, feitas com milho ou mandioca", orienta.

A Apas conta que, no Walmart Morumbi, o uso de lâmpadas LED na fachada e fluorescentes na loja reduziu a conta de energia em 40%. Já a loja de Pinheiros do Futurama economiza mais de 60% de energia depois que substituiu as lâmpadas incandescentes por fluorescentes.

Para promover maior conscientização, a academia Ecofit possui ampulhetas de até 5 minutos nas duchas para os alunos observarem quanto tempo levam para tomar banho.