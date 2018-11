Associação defende juízes que soltaram pedreiro em GO O presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, Aiston Henrique de Sousa, divulgou hoje uma nota em defesa dos juízes Luiz Carlos de Miranda e Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, que atuaram no processo que resultou na soltura do pedreiro Admar de Jesus, assassino confesso de seis meninos na cidade goiana de Luziânia.