Associação mostra apoio a promotor que matou motoboy A Associação Paulista do Ministério Público (MP) publicou hoje uma pequena nota nos jornais em solidariedade ao seu associado, o promotor Pedro Baracat Guimarães Pereira. No domingo, ele reagiu a um suposto roubo e matou um motoboy com onze tiros. Com o título Nota de Solidariedade, a entidade anuncia reconhecer o promotor "como profissional zeloso e de referência no contexto da instituição do Ministério Público, repudiando veementemente quaisquer ilações ou conclusões precipitadas do fato a ser apurado pelas instâncias competentes". Conforme relato que o promotor fez à polícia, ele estava em seu carro aguardando a abertura de um semáforo no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, quando foi abordado pelo motoqueiro, que anunciou o assalto e exigiu o relógio dele. Ainda segundo o promotor, o motoqueiro levou a mão à cintura e o promotor imaginou que o ele fosse sacar uma arma. Bacarat, então, pegou sua pistola e disparou contra o motoqueiro, fugindo em seguida.