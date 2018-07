Associação paga e Lerner projeta Nova Luz em SP

Na quarta-feira, a Câmara Municipal aprovou projeto de lei que permite a concessão urbanística para terceiros fazerem a revitalização. O estudo de Lerner, bancado pela associação do setor imobiliário, foi ?um exercício para saber sobre a viabilidade econômica da região?, segundo os patrocinadores. ?Não é a Nova Luz que vai garantir o lucro do setor imobiliário no centro, uma vez que é uma área relativamente pequena, com pouco mais de 200 mil m². O mercado está interessado nos efeitos de um bom projeto no entorno?, diz o engenheiro Cláudio Bernardes, vice-presidente do Secovi (sindicato da habitação) e integrante do Conselho Fiscal da AIB.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem, diz que a Prefeitura já está em fase adiantada para finalizar as diretrizes da concorrência para contratar ?um nome consagrado, um profissional de nível alto, compatível com os desafios da região?. Conforme adiantou o jornal O Estado de S. Paulo , a intenção da Prefeitura é permitir que grandes escritórios internacionais possam participar da licitação. Lerner teria de participar da concorrência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.