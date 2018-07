Associação pede união de praça ao Parque do Ibirapuera O Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, analisa a integração de 22 mil m² da Praça Cidade de Milão, na Avenida República do Líbano, ao 1,5 milhão de m² do parque. A ideia é fechar novamente a praça com grades (retiradas há cerca de 1 ano) e fazer a ligação entre os espaços por passarela, passagem subterrânea ou desviando o trânsito da avenida para atrás da praça.