Associação promove congresso no Rio Termina na sexta-feira o prazo de inscrições para a 1ª Mostra Técnico-Científica da Raça Brahman. O evento faz parte da programação do 1º Congresso Brasileiro e Latino-americano da raça, que será realizado de 4 a 8 de fevereiro, no Rio (RJ), promovido pela Associação dos Criadores de Brahman do Brasil. Site: www.brahmanshow.com.br.