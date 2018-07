Associação relata falta de remédio para leucemia Na semana passada, dez pacientes com leucemia mieloide crônica contataram a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) a respeito da falta do medicamento imatinibe. A droga de alto custo é adotada no Brasil como tratamento de primeira linha para a doença e é fornecida pelo Ministério da Saúde.