Associação vê queda na importação de minério pela China em 2012

A China compra cerca de 60 por cento do minério de ferro transportado pelo mar do mundo, um mercado dominado pela Austrália e pelo Brasil, uma vez que a qualidade da oferta do produto chinês é baixa para atender a demanda siderúrgica doméstica.

A produção de minério de ferro da China foi estimada entre 1,4 bilhão e 1,55 bilhão de toneladas neste ano, equivalente em qualidade a entre 534 e 591 milhões de toneladas do minério importado, disse Wu Rongqing, engenheiro-chefe da Associação de Mineração da China, em apresentação para uma conferência da indústria, em Pequim.

Em 2011, a produção da China atingiu máxima recorde de 1,33 bilhão de toneladas, disse Wu.

A maior produção, combinada com estoques abundantes de minério importado em portos chineses, deve reduzir as importações do país em 2012, para entre 590 e 650 milhões de toneladas, disse Wu.

No ano passado, a China importou um recorde de 686 milhões de toneladas de minério de ferro, 11 por cento a mais que em 2010, com quase metade vindo da Austrália.

Os estoques de minério importado nos grandes portos chineses estão em cerca de 100 milhões de toneladas.

Menores importações chinesas podem enfraquecer os preços do minério de ferro, que caiu quase 19 por cento em 2011, uma vez que a menor demanda por aço freou as compras da China no final do ano.

O minério com 62 por cento de ferro subiu 1,8 por cento, para 143 dólares por tonelada na terça-feira, de acordo com o Steel Index, preço mais alto desde 8 de fevereiro.

No início desta quarta-feira, o segundo maior produtor de minério do mundo, Rio Tinto, disse que um crédito mais apertado e escassez de mão-de-obra frustraria os planos de aumento da produção de minério, minimizando as preocupações de que o mercado estaria com excesso de oferta em breve.

