Associações de PMS não-grevistas ameaçam governo

As associações pedem a incorporação de uma gratificação aos salários dos policiais, o pagamento da Gratificação por Trabalho de Polícia e a anistia aos grevistas.

No fim da tarde de hoje, teve início uma reunião de negociação entre governo e as três principais associações da categoria. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, está intermediando o encontro, que também tem a participação de integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

"Dom Murilo se ofereceu para fazer esse trabalho e sempre acho bom quando é alguém de fora participando da intermediação", diz o governador Jaques Wagner. "Todo conflito termina em saída negociada, desde que haja bom senso dos dois lados."