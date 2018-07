Associados terão cartão de vantagens A ACNB lançou, durante a abertura oficial da Expoinel, no sábado, em Uberaba (MG), o cartão de identificação do nelorista. Os associados que fazem parte do Cadastro Nacional dos Criadores de Nelore (CNN) receberão o novo cartão, que terá validade de um ano, a partir de outubro. A idéia, com o cartão, é iniciar a construção de um clube de vantagens e benefícios para os associados.